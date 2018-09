Casal de irmãos é preso ao tentar comprar bebê em GO Um casal de irmãos foi preso ontem sob acusação de tentar comprar um recém-nascido no centro do município de Senador Canedo, em Goiás. Segundo o delegado titular da delegacia da cidade, Giuliano Lima, os irmãos Nadia Abrantes Dias e Anderson Abrantes Dias, do município de Anápolis, foram detidos em flagrante e autuados por oferecerem recompensa para receber filhos de terceiros. Lima informou que o bebê seria vendido por R$ 30 mil. Há suspeitas de que a criança seria enviada à Suíça. A Polícia Federal (PF) foi acionada para investigar se os irmãos - ela de 35 anos e ele, de 33 - fazem parte de uma quadrilha que negocia bebês para o exterior.