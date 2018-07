Casal de lésbicas consegue dupla maternidade de filha

Segundo Janaína, entre idas e vindas do processo pedindo a divisão do pátrio poder, a sentença permitindo a troca saiu em 6 de julho. "Agora estamos esperando um documento em que a juíza Débora Ribeiro autoriza a troca da certidão", explicou a mãe biológica.

Ao levar o documento ao cartório, a primeira certidão, que apresenta apenas o nome de Janaína, deve ser anulada e uma nova confeccionada no mesmo dia, constando o nome das duas mães e dos quatro avós. O casal realizou o sonho da maternidade após Janaína fazer uma fertilização com um doador desconhecido. Iara, com quem vive desde 2004, acompanhou todo o processo. As duas vivem juntas há sete anos.