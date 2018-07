Casal de Ribeirão Preto é denunciado por torturar filho

O juiz da 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, Sylvio Roberto de Souza Neto, aceitou o recebimento provisório da denúncia do promotor José Roberto Marques, que acusou de tortura a mãe e o padrasto do menino Pedro Henrique Marques Rodrigues, de 5 anos, que morreu em 12 de junho. A denúncia anterior, de outro promotor, era por maus-tratos. Veja também: Sem recurso, Conselho Tutelar de Ribeirão Preto atende 1,8 mil Casal é indiciado por maus-tratos de garoto que morreu em SP Maus-tratos causaram morte de menino em SP, diz IML Para Marques, a tortura contra Pedro prolongou-se por mais de um ano e resultaram na morte do garoto. O advogado do casal, Luiz Carlos Bento, disse que o casal ainda não foi notificado oficialmente e que, a partir disso, terá a "primeira oportunidade para fazer a defesa e até reivindicar o pedido de novas provas do caso". Quando receber o comunicado do oficial de Justiça, Bento terá dez dias para responder por escrito. Depois disso, Souza Neto definirá se aceita ou não a denúncia da promotoria. Caso aceite será marcada audiência para ouvir as testemunhas de acusação (32 solicitadas pelo promotor) e de defesa numa única data. A mãe Kátia Marques e o padrasto Juliano Gunello negaram isso em depoimento e disseram que o menino teria ingerido acidentalmente um produto para tirar manchas de roupas, mas nenhuma substância tóxica foi encontrada no organismo da vítima. O laudo necroscópico indicou como a causa da morte de Pedro foi por embolia pulmonar gordurosa, provocada por fratura no pulso - ainda havia duas costelas fraturadas. O casal alega que a fratura ocorreu durante o socorro, na ambulância. Os peritos classificaram o caso como "síndrome da criança espancada". O promotor não qualificou o caso como homicídio, por entender que o casal não teve a intenção de matar o garoto, mas que a violência (tortura) ocorreu intensamente por longo período. Se condenados por tortura, o casal poderá sofrer a pena de 8 a 16 anos de prisão.