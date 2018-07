Casal de SP sequestrado é encontrado em estrada no RJ

RIO DE JANEIRO - Um casal paulista conseguiu escapar de um sequestro após o carro em que estavam, amarrados e amordaçados na mala, ter capotado na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, a 227 km de São Paulo. Além deles, o filho do casal também foi mantido refém por 12h na residência da família, na cidade de Cruzeiro. Após o acidente, agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam três suspeitos de participar da ação e libertaram as vítimas. O quarto integrante da quadrilha, que guardava o refém em São Paulo, conseguiu fugir.

Celso Ernesto dos Santos, de 53 anos, Dalva Ribeiro Leite, de 52 anos, e o filho Emerson dos Santos, de 25 anos, foram sequestrados na tarde de quinta-feira, 6, em Cruzeiro. À noite, os bandidos decidiram levar o casal para o Rio de Janeiro onde, segundo a Polícia Militar, realizariam saques e compras com as vítimas. Por volta das 3h da manhã de sexta-feira, 7, o motorista do carro, modelo Palio, perdeu o controle e capotou o veículo.

Os bandidos fugiram pela mata a pé abandonando o veículo e as vítimas. O casal conseguiu escapar e chamou policiais que patrulhavam a rodovia. De acordo com os agentes, a mulher estava muito ferida, por ter ficado mais de três horas amarrada sob o marido na mala do carro. Celso teve ferimentos leves nas mãos. Eles foram encaminhados para o hospital municipal de Piraí, onde o caso foi registrado, e passam bem.

A Polícia Militar da cidade perseguiu os bandidos que fugiram e prendeu três suspeitos. Um deles, Gabriel Gustavo Pereira, de 19 anos, foi preso logo após o acidente, a três quilômetros do local onde o carro foi abandonado, com ferimentos e marcas de sangue. Eduardo Silva Julião Paiva, de 19 anos, e Cleison Junior de Oliveira, 26, foram localizados pela manhã próximos à cidade de Paracambi. Eles foram reconhecidos pelas vítimas.

Os bandidos também receberam atendimento médico no hospital do município e seguiram para a delegacia, onde estão presos. Após a prisão, os agentes acionaram a PM na cidade paulista, que invadiu a residência da família para libertar o filho do casal. Emerson dos Santos era mantido refém amarrado e amordaçado. O suspeito que fazia a guarda do refém conseguiu fugir. De acordo com um inspetor que acompanhava o caso, um suspeito preso e o foragido eram oficiais do Exército lotados em um quartel de Cruzeiro.

A polícia de Piraí investiga os motivos para o sequestro da família. Em depoimento, Celso Ernesto dos Santos afirmou ter se aposentado recentemente e recebido uma grande quantia em dinheiro. Os bandidos teriam tomado conhecimento da indenização trabalhista e estavam em busca do dinheiro. O valor não foi revelado.