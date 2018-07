Casal deixa filha de 3 anos no carro em Guarulhos-SP A mãe e o padrasto de uma menina de 3 anos foram detidos, ontem à noite, no interior de uma casa de forró em Guarulhos, na Grande São Paulo, após deixar a criança trancada no carro em frente à casa noturna. Um funcionário de uma casa de materiais para construção, próximo à danceteria, viu a menina trancada no carro e acionou a Polícia Militar. O casal, uma pedagoga, de 33 anos, e um comerciante, de 41 anos, encaminhado ao 2º Distrito Policial de Guarulhos, após depor ao delegado Paulo Matsumoto, foi liberado com a criança. No boletim de ocorrência, registrado como abandono de incapaz, os dois acusados entraram como averiguados, mas serão chamados pela Justiça para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, a pedagoga e o comerciante só puderam ir embora com a menina pois, de acordo com o que foi apurado pela PM junto aos acusados e a testemunhas no local dos fatos, não pôde ser afirmado categoricamente que o casal deixou mesmo a criança sozinha durante todo o tempo em que permaneceu na casa noturna.