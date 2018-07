Casal e 4 filhos morrem em acidente em Carazinho-RS Um casal e quatro crianças, todos de uma mesma família, morreram hoje num acidente no quilômetro 160 da Rodovia BR-386, em Carazinho (RS). Ao tentar fazer uma ultrapassagem, o Voyage dirigido por José Antunes da Silva, de 39 anos, bateu de frente com uma carreta. Os seis ocupantes do automóvel morreram no local do acidente. Além do motorista, tiveram morte instantânea a mulher dele, Sueli Antunes da Silva, de 37 anos, e os quatro filhos do casal de 15, 10, 7 e 5 anos.