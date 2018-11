Casal é acusado de matar taxista no interior de SP

As polícias de Jales e Mirassol, no interior de São Paulo, procuram um casal, com aparência de 30 anos de idade, que teria sequestrado, roubado e matado o taxista Orozimbo Soares da Mata, de 74 anos. O casal foi filmado na rodoviária de Mirassol, onde pegou o táxi, na noite de quinta-feira, 22. O taxista foi esfaqueado no pescoço e teve o corpo jogado em um córrego da zona rural de Marinópolis, cidade vizinha de Jales.

O corpo foi encontrado por um transeunte na manhã desta sexta-feira, 23, e reconhecido pelo filho do taxista, Aparecido da Mata. De acordo com o delegado Sebastião Biasi, titular da Delegacia de Investigações (DIG) de Jales, outras imagens, da agência do Banco do Brasil de Jales, mostram o casal sacando uma quantia em dinheiro na manhã de hoje usando o cartão e senha do taxista.

"Não temos dúvida de que este casal praticou o crime e vamos encontrá-lo", afirmou o delegado. A suspeita é de que o saque foi feito após o casal ''desovar'' o corpo do taxista no córrego, ainda na noite de quinta-feira. A polícia pediu para a imprensa divulgar as imagens do homem e da mulher na rodoviária e distribuiu fotos em lugares estratégicos para apressar a identificação e localização dos suspeitos. O carro do taxista, um Astra, ainda não foi localizado.