Casal é encontrado morto dentro de casa em Ubatuba Um casal foi encontrado morto dentro de casa na manhã de hoje na praia de Perequê Açu, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou um homem e uma mulher feridos na cabeça, aparentemente por arma de fogo. Um perícia foi feita no local e ainda não há mais informações sobre as vítimas.