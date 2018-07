Casal é encontrado morto em Ipanema, no Rio Um casal foi encontrado morto por volta das 7 horas da manhã deste sábado no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. A polícia foi chamada ao local após uma mulher ter caído da varanda da cobertura do edifício de alto padrão localizado na rua Barão da Torre. Em seguida, os policiais descobriram o corpo do homem esfaqueado no apartamento do casal.