Casal é feito refém durante assalto no centro de SP Cinco suspeitos foram presos e uma arma foi apreendida na manhã de hoje, por volta das 7 horas, durante um roubo a uma casa no Cambuci, no centro de São Paulo. O casal que mora na residência foi feito refém. A Polícia Militar (PM), que foi ao local após receber uma denúncia de assalto, informou que o casal foi liberado sem ferimentos. O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Policial (DP), no Cambuci.