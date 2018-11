Casal é ferido durante incêndio em S.J. dos Campos

Não se sabe ainda a causa do incêndio, que se espalhou para o restante do imóvel. A nora e os netos do casal saíram ilesos, pois pediram ajuda a vizinhos para conseguirem deixar a residência. Como o fogo atingiu a face das vítimas, elas ficaram impossibilitadas de se comunicar com os bombeiros e tiveram que ser sedadas pela equipe médica.

O caso foi registrado no plantão da Delegacia Participativa do 1º Distrito Policial, no bairro Humaitá. Até o final da madrugada de hoje, a perícia, que poderá indicar a possível causa do incêndio, não havia sido iniciada dentro da casa.