Casal e filha são encontrados mortos em casa no Rio Um casal e uma de suas filhas foram mortos dentro do apartamento em que moravam na rua Paissandu (Flamengo, zona sul do Rio), por volta das 10 horas desta terça-feira, 24. Os corpos do diagramador Leonardo Drummond Watt da Silva, de 58 anos, da mulher, Suzete de Souza Watt, de 66 anos, e da filha Bárbara de Souza Watt, de 27, tinham marcas de perfurações no peito. Ao lado do corpo de Drumond havia uma faca, segundo a polícia.