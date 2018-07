Casal e filha são mantidos reféns por uma hora em SP Um casal e a filha foram mantidos reféns por cerca de uma hora por um assaltante no começo da manhã de hoje no bairro do Limão, zona norte da capital paulista. O suspeito, armado com três facas, invadiu a casa pelo quintal, por volta das 6h30, e amarrou o casal com fios de cobre, enquanto a filha permanecia presa em um dos quartos da casa. Após denúncia de testemunhas, a polícia chegou ao local e manteve negociações com o assaltante por quase uma hora. Ele libertou os reféns e se entregou, segundo a Polícia Militar. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 40º Distrito Policial (Vila Santa Maria), onde, após pesquisa criminal, foi constatado que o suspeito era fugitivo da Justiça, possuindo uma vasta ficha de crimes cometidos.