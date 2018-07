Casal e filhas são presos por furtos em shopping de Campinas

Um casal de corretor de imóveis de 32 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 15, após furtarem algumas lojas no último domingo, 14, em um shopping na Avenida Guilherme de Campos, no Jardim Santa Genebra, em Campinas, no interior de São Paulo. O casal agia junto com duas filhas, uma de 10 e outra de 14 anos de idade. Seguranças do shopping desconfiaram das atitudes da família, que passou a ser observada. Uma das meninas colocou perfumes da loja dentro da bolsa, e, com isso, o grupo foi abordado por seguranças quando deixavam o estabelecimento. Três dos envolvidos, entre ele as crianças, confessaram que cometeram o furto, mas o quarto envolvido negou qualquer envolvimento, dizendo que não sabia da prática criminosa. Dentro do carro da família foram encontradas várias peças de roupas e calçados, além de outras mercadorias, sobre as quais a família não soube explicar a procedência. As mercadorias furtadas foram apreendidas e devolvidas. O caso foi registrado no 4º DP de Campinas, como furto qualificado, corrupção de menores e ato infracional. O casal permaneceu preso e as adolescentes foram entregues à família, mediante termo de compromisso.