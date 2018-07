Casal é libertado após ser feito refém por 2h30 em São Paulo

O casal que era feito refém dentro de casa em Aricanduva, na zona leste da capital, desde as 5 horas desta terça-feira, 16, foi libertado por volta das 7h30, segundo informações da Polícia Militar. Quatro ladrões invadiram a casa e mantinham a família refém, segundo as primeiras informações. Eles libertaram as vítimas e se entregaram, segundo a PM. Policias do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) também foram acionados para as negociações. Os policiais teriam chegado ao local após uma denúncia anônima feita pelo 190.