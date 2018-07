Casal é morto a tiros dentro de casa em Americana-SP

Um casal foi morto a tiros na noite desta quarta, 14, no interior da própria residência, no bairro Jardim Santana, em Americana, cidade do interior paulista. Policiais militares foram acionados por testemunhas que encontraram os corpos no escritório da casa, para onde as vítimas foram levadas pelos criminosos antes de serem assassinadas. Um dos mortos foi identificado como Robson Tempesta. De acordo com a polícia, as suspeitas são de que o crime pode ter sido um acerto de contas ou queima de arquivo. Aparentemente nada foi levado do interior do imóvel. Durante a madrugada, a delegada plantonista do Distrito Policial Central ouviu os empregados do casal, que não estavam na casa, mas teriam sido os últimos a ter contato com as vítimas antes do crime.