Casal é morto dentro de veículo na zona norte de SP Um casal foi morto a tiros no interior de um veículo no Jardim Guarani, região de Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. O crime, ocorrido ontem à noite, foi em frente à casa da garota, identificada como Vânia Pacífico Dias. Policiais militares foram acionados e, quando chegaram ao local, encontraram a garota, de 17 anos, ferida por três tiros no banco do passageiro. Ao lado dela, estava Leandro Batista da Silveira, de 30 anos, atingido por pelo menos nove disparos. As vítimas foram encaminhadas ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.