Casal é preso acusado de agredir menina de 8 anos no ES A mãe e o padrasto de uma menina de nove anos foram presos no Espírito Santo sob as acusações dos crimes de cárcere privado e lesão corporal contra a garota. Ela pesava apenas onze quilos e teria feridas espalhadas pelo corpo, além de marcas de queimaduras nas mãos e nas pernas. Os dois negam as acusações.