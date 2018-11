Casal é preso após abuso que matou menina de 2 anos

PRESIDENTE PRUDENTE - Foi preso na noite de sexta-feira, 9, um casal acusado de maus tratos à menina de dois anos, M.F.S, que morreu quarta-feira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba, no noroeste paulista.

A mãe Ana Cláudia de Brito, de 24 anos, e o padrasto Eli Xavier Júnior, de 26, que moram em Birigui, cumprirão prisão temporária de 30 dias. Eles responderão por tortura, estupro e homicídio. O padrasto é acusado de estuprar a enteada.

Após ser levada para o Pronto Socorro, a menina foi internada na Santa Casa de Birigui. Em seguida, a criança deu entrada na Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) comprovou espancamento e abuso sexual, confirmando a denúncia dos médicos que atenderam a criança. Uma avó ficará com a guarda de outros dois filhos do casal, um de quatro e outro de sete anos.