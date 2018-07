Casal é preso após criança levar crack a creche em MG

Um casal foi preso na terça-feira, 3, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, acusado de tráfico de drogas. A polícia chegou até o casal depois que o filho de Maria Cristina Martins da Cruz, de 29 anos, levou por curiosidade para a creche um saquinho contendo 19 pedras de crack. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados depois que a professora da criança informou que um menino de 4 anos retirou de sua bolsa escolar um saco plástico contendo uma substância que parecia ser droga. A polícia se dirigiu para a casa do garoto, onde foram presos o padrasto Valdenilson Felicidade Santos, de 36 anos, e a mãe, Maria Cristina. De acordo com a PM, ao notarem a presença dos policias, o casal jogou no quintal do vizinho uma balança de precisão, 211 gramas de maconha e 83 gramas de crack. Durante vistoria no interior da residência, foram encontradas escondidas em vários pontos 14 pedras de crack e um pacote de maconha. Em depoimento, o casal revelou que havia outra casa, no mesmo bairro, que era usada para armazenar drogas. No local, a polícia encontrou Jailton Nunes da Silva, de 43 anos, que declarou que cuida da residência, sendo o local usado para guardar e fazer uso de drogas. A criança foi encaminhada para o conselho tutelar.