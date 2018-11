Casal é preso com 68 kg de maconha escondida em carro Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na sexta-feira, dia 20, 68 quilos de maconha durante fiscalização na rodovia MS-295, na região de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul. Um casal foi preso.