Casal é preso com 7,5 quilos de drogas em São Paulo Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender, na noite de quarta-feira, 30, um casal que escondia 7,5 quilos de drogas em uma casa no bairro de Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Claudete dos Reis de 33 anos, e Luciano Alves da Silva, de 31 anos, foram flagrados com 6,5 quilos de maconha, um quilo de cocaína, cinco pedras e 16 invólucros de crack. Além das drogas, os policiais encontraram 75 quilos de substâncias químicas, que seriam usadas para misturar drogas, uma balança de precisão e um celular. O casal foi encaminhado ao 62º Distrito Policial e deve responder por tráfico de drogas.