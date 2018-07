No local foram encontrados trinta aves, incluindo galos de briga, acessórios para aves de rinha, um revólver, uma balança de precisão, 11 telefones celulares, R$ 15 mil e dois veículos. Os animais tinham ferimentos.

As apreensões foram feitas em cumprimento a um mandado de busca domiciliar no Jardim do Éden. Os suspeitos foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e maus tratos a animais.