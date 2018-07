Casal é preso por espancar criança até a morte no Rio

O menino W.F.A. deu entrada no Hospital Cardoso Fontes, na Avenida Menezes Cortes, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, por volta das 16h da última terça, afirma a polícia.

O delegado que atendeu o caso no 32º Distrito Policial, Vilson Almeida Silva, afirma que a criança já chegou na unidade de saúde em estado de coma e com parada cardiorrespiratória. W. foi entubado e passou por processo de reanimação, mas não resistiu às fraturas e ao traumatismo craniano, conta Silva.

Vizinhos e funcionários do hospital foram ouvidos como testemunhas. Segundo depoimentos de vizinhos e amigos da família, as agressões ao menino eram constantes. As testemunhas afirmaram ser frequentes os momentos em que a criança podia ser ouvida chorando e também barulhos que apontam os ataques.

Silva afirma ainda que W. morava com o pai e a madrasta havia quatro meses. O menino antes morava com a mãe, uma garota de programa, no Espírito Santo. "Essa criança teria pego catapora e, quando a mãe viu que não poderia cuidar, entrou em contato com o pai, que já mantinha relacionamento com essa mulher há dois anos, para que ele cuidasse do filho", explica o delegado.

Em depoimentos, o pai do menino assumiu ter dado "tapas" na criança com o objetivo de a educar por se tratar de um menino muito levado. "Mas há testemunhas que quebram esse argumento falando que ele era tranquilo e, mesmo assim, sempre aparecia com algumas marcas de agressões", conta Silva.