Casal é preso por matar menina de 2 anos em SP Edson da Silva dos Santos, de 30 anos e sua companheira, Kely Cristina dos Santos Brito, de 22 anos, foram presos em flagrante ontem, acusados de matar a filha de Edson, Cauane Borges da Silva, de 2 anos. O corpo da menina foi encontrado com ferimentos no pescoço e vários hematomas, dentro de um bueiro, na Rua Dr. Domingo Marciano, no Jardim Iva, na zona leste de São Paulo, depois de o pai confessar que matou a criança e a escondeu no local.