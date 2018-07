Casal escocês ganha prêmio recorde em loteria europeia LONDRES (Reuters Life!) - Os ganhadores do maior prêmio da história da loteria da Europa veem seu futuro como "brilhante e dourado" depois de vencer 161,65 milhões de libras (260,58 milhões de dólares) no sorteio do Euromillions, disseram em entrevista coletiva na sexta-feira.