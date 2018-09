Casal esquece bebê em supermercado de Itu-SP Um casal foi às compras ontem e esqueceu um bebê de cinco meses no interior do supermercado da periferia de Itu, município do interior paulista. O carrinho com a criança foi encontrado por funcionários na hora de fechar o estabelecimento. O carrinho foi encontrado entre as prateleiras e o bebê, do sexo feminino, dormindo. Os pais, que não tiveram os nomes divulgados, foram localizados e recuperaram o bebê no plantão policial. De acordo com a funcionária Elizabeth Budart, a mulher entrou empurrando o carrinho com o bebê, enquanto seu acompanhante levava o carrinho de compras. Cerca de meia hora depois, o casal passou pelo caixa, pagou pelos produtos e foi embora. Como havia muito movimento, os funcionários não notaram que o carrinho com a criança tinha ficado para trás. "Só percebemos quando a gente se preparara para fechar", disse. A Polícia Militar (PM) foi chamada e acionou o Conselho Tutelar. A delegada Márcia Pereira da Cruz, da Delegacia da Mulher de Itu, considerou anormal a forma como ocorreu o abandono. Em outros casos, segundo ela, a criança esquecida estava acompanhada por apenas um familiar. "O pai e a mãe terem esquecido juntos o bebê é inusitado." Ela vai ouvir o casal e outros familiares da criança. Os pais podem responder a processo por abandono de incapaz.