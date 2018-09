Casal estrangeiro é 'abençoado' com insultos em cerimônia exótica

O Vilu Reef Resort é um destino popular para casais em férias românticas

Um hotel de luxo nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, pediu desculpas depois que um vídeo publicado no YouTube mostrou um de seus funcionários ofendendo os hóspedes em uma língua que eles não entendiam durante uma cerimônia de renovação de votos de casamento.

O casal suíço acreditava estar recebendo uma benção, mas na verdade os noivos estavam sendo chamados de "infieis" e "suínos", entre outros insultos, na língua local Dhivehi.

A direção do Vilu Reef Resort and Spa disse, em uma declaração, que é imperdoável que um de seus empregados tenha lido uma série de ofensas sexuais e religiosas durante a cerimônia.

"A gerência do resort está profundamente triste com este evento humilhante", disseram os donos do hotel.

Praia paradisíaca

O vídeo publicado no YouTube mostra a mulher, vestida de branco e carregando um buquê de flores, e seu marido em frente a uma mesa decorada com incenso.

De cabeças baixas, eles rezam enquanto são ofendidos e amaldiçoados pelo funcionário.

"Vários tipos de insultos sobre a mulher e o homem, suas roupas e conduta são proferidos em forma de narração esportiva", disse o site de notícias local Minivan News.

No fim da cerimônia de 15 minutos de duração, que custou US$ 1,3 mil, o casal troca alianças e segue para uma praia paradisíaca, onde planta um coqueiro na areia.

Em seu website, o Vilu Reef Resort and Spa oferece cerimônias de renovação de votos de casamento, convidando os casais a "selar seu amor eterno" sob um pôr-do-sol que "transforma o céu em um caleidoscópio de tons românticos".

As ilhas Maldivas são um destino popular para cerimônias de renovação de votos e para viagens de lua de mel.

O ministro do Exterior das Maldivas, Ahmed Shaheed, condenou o episódio, dizendo estar "horrorizado" com o vídeo, e lançou uma investigação sobre o caso.

A economia do país é altamente dependente do turismo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.