Casal, filha e neto morrem em acidente de carro na BA O casal José Alberto Filho, de 55 anos, e Maria do Socorro dos Santos, de 47, a filha Luana dos Santos Alberto, de 16, e o neto Rian, de 3, morreram, no fim da tarde de ontem (terça-feira), em uma colisão do veículo no qual estavam, um Ka com placa de Campinas (SP), com uma carreta carregada de botijões de gás, na BR-116, altura do município de Manoel Vitorino (BA), 380 quilômetros a sudoeste de Salvador.