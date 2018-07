Casal ganha mais de R$ 400 milhões em loteria europeia

Um casal de Ayrshire, na Escócia, é o ganhador da Euromillions, a grande loteria europeia, levando 161 milhões de libras - mais de R$ 405 milhões. Chris e seu marido, Colin Weir, contaram em uma entrevista que preferiam não ter se apresentado ao público.

Mas reconheceram que isto não seria possível, pois, no anonimato, os dois não conseguiriam aproveitar totalmente a experiência, teriam que se proteger e mentir.

"Mas não somos exibidos, não somos celebridades e, uma vez que já contamos a boa notícia para todos, esperamos ter um pouco de tranquilidade para aproveitar algo tão maravilhoso", disse Chris. Colin Weir, por sua vez, só quer "recobrar o fôlego" depois de ganhar o maior prêmio já dado pela Euromillions. O escocês diz que quer pensar no que fazer com o dinheiro, já que "com uma grande fortuna, também vem uma grande responsabilidade".

Colin Weir, de 64 anos, já trabalhou como cinegrafista em um canal de televisão e Chris, de 55, é enfermeira. Mas, recentemente, os dois tiveram problemas de saúde e não conseguiam mais trabalhar. O casal já falou que inicialmente vai comprar casas para seus filhos, Carly e Jamie, ambos com cerca de 20 anos de idade.

Vinho. O casal contou que, depois de conferir os números e descobrir que eram os ganhadores, eles não conseguiram dormir. "Até tomei uma taça de vinho, o que é algo que eu normalmente só faço no Natal", disse Chris.

Antes do sorteio que premiou Chris e Colin Weir, o maior ganhador da loteria na Grã-Bretanha tinha sido um apostador que conseguiu um prêmio de 113 milhões de libras da loteria Euromillions em outubro de 2010.

