Casal gay é agredido em festa da USP

O estudante de Biologia da USP Henrique Andrade, de 21 anos, foi agredido na sexta-feira passada em uma festa da Associação Atlética da Escola de Comunicação e Artes (ECA). Ele diz que estava "conversando abraçado" com o namorado quando três rapazes xingaram, jogaram copos com bebida e deram chutes e socos no casal. Andrade registraria ontem um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

A festa reuniu cerca de 800 pessoas em um casarão no Morumbi, zona sul de São Paulo. Andrade contou que estava sentado em um sofá quando começou a ser agredido.

Segundo ele, um segurança viu a cena, mas não fez nada. "A equipe de segurança só tomou uma atitude após a formação de um aglomerado indignado com a barbárie", escreveu ele em carta ao Centro Acadêmico (CA) da Biologia.

Andrade diz que os agressores só foram retirados da festa após intervenção da direção da Atlética da ECA-USP. "Foi preciso escolta até um táxi para que eu e meu namorado pudéssemos sair da festa, porque os agressores continuaram com ameaças e xingamentos do lado de fora", diz.

No relato ao CA, Andrade afirma que não quer punir ou se vingar de ninguém. "Só não acho que atitudes homofóbicas como as ocorridas na festa devam ser vistas como naturais."

O CA da Biologia divulgou moção de repúdio ao episódio, subscrita pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da USP. Em nota, a Atlética da ECA diz "lamentar" o ocorrido.

A ECA se declarou contra "qualquer tipo de discriminação, em todas as suas formas".