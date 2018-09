Casal gay ganha guarda provisória de criança A Vara da Infância e Juventude de Pelotas concedeu a guarda provisória de um menino de 4 anos a um casal homossexual, a pedido do Ministério Público Estadual, no dia 22. Alegando não ter condições de criar o filho, a mãe biológica pediu ao casal que cuidasse dele e assinou um termo de entrega do menino, há dois anos. O Conselho Tutelar autorizou o casal a permanecer temporariamente com a criança para dar a ela o atendimento médico de que necessitava.