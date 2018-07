Casal Hernandes antecipa volta ao Brasil

O casal chegou ao Brasil na manhã de hoje, em um voo que saiu de Miami com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo a assessoria de imprensa dos Hernandes, eles obtiveram autorização da Justiça Norte-Americana para voltar ao País 15 dias antes da data em que seriam liberados, no dia 16 de agosto, em razão do problema de saúde do filho.

Ainda hoje, a Igreja Renascer vai realizar um evento no Ginásio do Ibirapuera, mas não há confirmação sobre a presença do casal no local.

Em agosto de 2007, Estevam e Sonia Hernandes foram condenados pela Justiça norte-americana a dois anos e seis meses de prisão, alternados com liberdade condicional, após tentarem entrar no país com US$ 56.467 não declarados e escondidos no fundo falso de uma bíblia, em janeiro do mesmo ano.