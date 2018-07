Casal inglês experimenta aventuras no passado Chega ao sétimo romance as aventuras de Claire Randall e seu marido Frank, personagens de Diana Gabaldon. Claire atuou como enfermeira do Exército britânico durante a 2ª Guerra Mundial. Separada de Frank à época do conflito, ela o reencontra dois anos depois. Decididos a fazer uma segunda lua de mel, ambos partem para a Escócia, mais exatamente para Inverness, cidade pouco atingida durante a guerra. Lá, Frank espera obter informações sobre sua árvore genealógica e um ancestral chamado Black Jack Randall, que fora capitão britânico há centenas de anos. O casal acaba participando, por acidente, de um ritual pagão e, depois, é transportado no tempo, aterrissando no século 18.