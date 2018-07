Casal junto há 86 anos pode ser 'o mais longevo da Grã-Bretanha'

Um casal que celebrou seus 86 anos de casamento pode ser o mais duradouro da Grã-Bretanha.

Karam e Kartari Chand, que desde 1965 vivem em Bradford, na Inglaterra, se casaram quatro décadas antes na Índia, em uma típica cerimônia Sikh.

Este ano eles celebraram seu 86º aniversário de casados, como, acreditam, o casal mais longevo do país.

Segundo seus passaportes, marido e mulher têm 106 e 99 anos, respectivamente.

Ele nasceu em um vilarejo na região de Punjab, no norte do país asiático em 1905; ela, no mesmo distrito, em 1912.

"Nunca deixei de aproveitara vida", diz o marido. "Como e bebo tudo que quero, mas com moderação."

Originários de famílias de agricultores, ambos cumpriram onde a tradição manda se casar cedo.

Para Kartari, estar junto há quase nove décadas "é uma bênção", mas que está pronta para "partir quando chegar a hora".