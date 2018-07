Casal mata filho de 4 anos e enterra o corpo

Segundo informações iniciais da Polícia Civil, uma das seis filhas do casal tinha 14 anos na época do crime. Hoje, com 18, a menina resolveu denunciar os pais. Peritos e bombeiros foram até a casa, em Perus, e encontraram o corpo do menino de quatro anos enterrado e, inclusive, conservado, possivelmente pelo cal que foi jogado.

O pai, que já não morava mais com a família, foi localizado e levado à delegacia, junto com a mãe do menino. Um acusou o outro de ter cometido o crime. Mas os dois falaram a mesma coisa: que estrangularam a criança por ela ser muito rebelde e quando perceberam que tinha morrido enterraram o corpo.