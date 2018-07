Casal morre ao cair de 21.º andar de prédio no Rio Um casal morreu após cair de uma sala comercial no 21.º andar de um edifício na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio, no fim da noite de segunda-feira (22). Peritos criminais encontraram sinais de luta corporal e algumas marcas de sangue no imóvel. Porém, não conseguiram determinar quem caiu primeiro e puxou o outro. Segundo a Polícia Civil, não há indícios de que havia outra pessoa, além do casal, dentro da sala no momento da queda.