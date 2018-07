Casal morre em colisão entre moto e caminhão em SC Um casal teve morte instantânea quando a moto em que os dois viajavam bateu de frente com um caminhão na tarde de hoje na cidade catarinense de São Bento do Sul, cerca de 240 quilômetros ao norte de Florianópolis. Jefferson Ribeiro Krieck, de 25 anos, e sua mulher, Isis Michelle Koster, de 23, seguiam pelo sentido Jaraguá do Sul-Rio Negrinho da BR-280. Segundo o posto rodoviário federal de Rio Negrinho, que atendeu a ocorrência, não há sinais visíveis da causa do acidente. O motorista do caminhão, Adenilcio Marcelino, de 25 anos, contou que a moto perdeu o controle na saída de uma curva e invadiu a faixa contrária, caiu e se arrastou, em alta velocidade, até a colisão. Marcelino nada sofreu. Segundo a PRF, a pista estava úmida, devido a uma chuva fraca que havia caído minutos antes no local, mas não foi possível afirmar que esta teria sido a causa da queda. Os corpos do casal foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Francisco do Sul, onde residiam.