Casal morre em SP ao improvisar aquecedor para o frio Um casal morreu ao tentar improvisar um aquecedor dentro do quarto para se proteger do frio que fazia na noite de quarta-feira, 24, em Guararapes (SP). O motorista Sérgio José de Oliveira, de 63 anos, e sua mulher, Maria Izabel de Oliveira, de 61, colocaram carvão numa lata de tinta vazia e atearam fogo. A intenção era aumentar a temperatura e esquentar o quarto, mas foram intoxicados pelo monóxido de carbono exalado da fumaça do carvão.