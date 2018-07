Casal morto após briga por barulho é enterrado

Durante a cerimônia por Miriam Cecília Armstaldes Baida, de 38 anos, e Fábio Rezende Rubim, de 40, o tio dele, o jornalista do Estado Celso Ming, afirmou que o sentimento da família não é de revolta nem de vingança. "É uma dor profunda. A revolta temos contra o sistema, a violência na sociedade. O clima é de entender quando um barulho pode reduzir tudo ao silêncio, como disse o padre."

Cerca de 300 pessoas acompanharam o enterro, que foi precedido por uma missa católica. Questionado se a família entraria com pedido de indenização, o tio disse que "ninguém pensou nisso". "Acho que não é o caminho. Não vamos exigir vingança, pois não faz sentido."

Segundo Ming, o casal comentou apenas uma vez que "tinha um vizinho chato" (Vicente D''Alessio, que se suicidou posteriormente ao crime), mas não considerava a situação grave.

A família ainda não definiu com quem a filha do casal, de 1 ano, ficará. Por enquanto, ela está com os avós paternos.