Casal Nardoni chega ao fórum para 2º dia de julgamento As escoltas trazendo Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados de matar Isabella Nardoni em março de 2008, chegaram por volta das 8h30 de hoje ao Fórum de Santana, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Assim como ontem, os veículos entraram pela parte lateral do prédio. Alexandre saiu do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros e Anna Carolina, da Penitenciária Feminina do Carandiru, onde passaram a noite.