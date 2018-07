Casal Nardoni chega ao fórum para 4º dia de julgamento Os veículos que fazem as escoltas de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá chegaram por volta das 8h35 de hoje ao Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, para o quarto dia de julgamento do caso Isabella. Como vem acontecendo nos outros dias, os veículos entraram pela lateral do prédio, na entrada da base da Polícia Militar (PM).