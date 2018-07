Casal Nardoni chega para fase final de julgamento Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá já chegaram ao Fórum de Santana, no bairro Limão, zona norte de São Paulo, para o quinto dia de julgamento do caso Isabella. A expectativa é que o júri termine até a madrugada de sábado, com a leitura da decisão dos sete jurados que fazem parte do conselho de sentença. Se for condenado, o casal pode pegar mais de 30 anos de prisão - o pai de Isabella está sujeito a uma pena maior do que a madrasta, por ter cometido um crime contra um descendente.