Casal Nardoni deve ser ouvido hoje, 4ª dia de julgamento O quarto dia de julgamento do caso Isabella, no Fórum de Santana, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, está previsto para reiniciar às 9 horas de hoje, com os interrogatórios de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Ambos são acusados de matar a menina, então com 5 anos, no dia 29 de março de 2008. Ainda não foi definido quem falará primeiro.