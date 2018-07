Casal Nardoni tenta revogar prisão no Supremo A defesa de Alexandre Alves Nardoni e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá entrou hoje com um pedido de habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar revogar a prisão preventiva deles. Na petição, de 85 páginas, também é requerida a anulação do recebimento de denúncia contra o casal, acusado de assassinar a filha de Alexandre, Isabella, em março deste ano. A garota, de 5 anos, teria sido jogado do sexto andar do Edifício London, na zona norte da capital paulista. O relator do caso será o ministro Joaquim Barbosa. O casal já teve quatro pedidos recusados pelo Supremo, sendo o último no mês passado, justamente por Barbosa.