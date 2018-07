Casal Nardoni volta para prisão em Tremembé (SP) O casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, desde as 3 horas desta madrugada de sábado, já voltou a ocupar a carceragem de Tremembé, a 140 quilômetros da capital, no Vale do Paraíba, onde ambos estavam presos antes de serem trazidos para a capital paulista. Os dois foram condenados pela morte da menina Isabella Nardoni.