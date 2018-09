Casal perdido na Serra da Mantiqueira será resgatado hoje Um casal de namorados, que se perdeu na manhã se sexta-feira, dia 25, durante uma trilha no Pico da Pedra da Mina, na Serra da Mantiqueira, em Queluz (SP), no Vale do Paraíba, na divisa com Minas Gerais, deve ser resgatado neste sábado pela Polícia Militar.