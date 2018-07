Casal polonês comemora anúncio da Cracóvia para JMJ O casal Slawek, de 37 anos, e Kasia Jodynsky, 32, comemorou o anúncio do papa de que a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai ocorrer no país em que vivem, a Polônia. Os dois são frequentadores assíduos do evento e estiveram nas quarto últimas edições. "Nós inclusive nos conhecemos durante a jornada em Sidney, em 2008, e nos casamos logo depois", contou Kasia.