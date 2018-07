Casal preso por fazer sexo em carro tem condenação revogada em Dubai

Um casal condenado à prisão em Dubai por ter sido flagrado fazendo sexo dentro de um carro conseguiu revogar a pena em um tribunal de apelações.

O casal paquistanês havia sido condenado a um mês de prisão e à deportação por cometer ato de indecência em público.

Mas a corte de apelações de Dubai revogou a condenação, afirmando que o policial que espiou o casal pelo vidro escurecido do carro violou sua privacidade.

O caso foi o mais recente incidente envolvendo estrangeiros que violaram as severas leis de decência de Dubai.

A polícia prendeu o homem, de 28 anos, e sua mulher, de 24 anos em maio de 2009, acusando os dois de praticar sexo em um carro num estacionamento na Jumeirah Beach Residence.

A corte foi informada de que a polícia tentou espiar dentro do veículo duas vezes e, quando eventualmente bateu na janela, um homem nu abaixou o vidro.

O advogado do casal, Majid Al Kabban, argumentou de forma bem sucedida que esta foi uma violação de direitos humanos e uma violação da privacidade de seus clientes.

Ele argumentou que o carro era um local privado, e que a ação do casal por trás dos vidros escurecidos não violou as severas leis de decência pública do emirado árabe.

Com o resultado da apelação, Kabban declarou: "estamos definitivamente felizes e um pouco surpresos...normalmente casos como este tomam um rumo diferente."