Casal processa McDonald's por fotos de nudez na internet

Um casal americano abriu um processo contra o McDonald's depois que fotos da mulher nua, gravadas no celular que o marido esqueceu em uma das lanchonetes da rede, foram parar na internet. O homem, Phillip Sherman, disse que avisou os funcionários do McDonald's em Fayetteville, no Estado do Arkansas, sobre o esquecimento, e ouviu a promessa de que o telefone seria guardado até que ele pudesse recuperá-lo. Sherman disse que ele e a mulher, Tina, tiveram que mudar de casa porque as fotos foram divulgadas na internet junto com o nome dela, além do endereço e do telefone. Eles pedem uma indenização de US$ 3 milhões, alegando que sofreram estresse emocional, constrangimento e danos morais, além de danos materiais por causa da mudança de casa. Ofensas Tina Sherman disse que começou a receber telefonemas e mensagens de textos ofensivos, a partir do celular do marido, depois que ele esqueceu o aparelho no McDonald's, em 5 de julho. Pouco depois, o casal descobriu que as fotos de Tina nua, que ela havia enviado para o celular do marido, tinham sido colocadas online. O processo também envolve o dono da franquia do McDonald's em Fayetteville e o gerente da loja, além da própria McDonald's Corporation. Até agora, os acusados vêm se recusando a comentar o caso. As fotos já foram retiradas do site onde foram publicadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.